"طقس فلسطين".. انخفاض في درجات الحرارة وتساقط زخات من الأمطار

كد موقع طقس فلسطين اليوم الجمعة الموافق 1-4-2021، أن فلسطين سيطرأ عليها انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 5-7 درجات.

وأوضح الموقع، أن أجواء باردة تسود بشكل ملموس صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وأكثر برودة في المناطق الجبلية،

كما وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

غدًا السبت، سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

فيما تسود أجواء باردة صباحاً بشكل ملموس في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة بوجه عام وأقل برودة في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً، وتكون الرياح شمالية غربية.