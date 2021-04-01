السجن لمدة 100 عام على أفراد عصابة حاولوا سرقة أوزيل

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، حكما بالسجن مدة 100 عام على عصابة مسلحة من 8 أفراد حاولت سرقة لاعبي أرسنال السابقين، الألماني مسعود أوزيل والبوسني سياد كولاشيناتس.

وطاردت مجموعة من الذين يستخدمون الدراجات النارية بغرض السرقة السريعة، في يوليو 2019، مسعود أوزيل الذي كان يقود سيارته رفقة زوجته وعائلة زميله سياد كولاشيناتس.

وبعد مطاردة لوقت طويل، هاجموا أوزيل داخل السيارة، ولكن كولاشيناتس قفز منها، وتصدى ببسالة للمهاجمين، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وحاولت العصابة سرقة ساعتين بقيمة أكثر من 200 جنيه إسترليني تحت تهديد السلاح، مستغلين وقوف سيارة أوزيل الذي كان يرافقه كولاشيناتس عندما كانا لاعبين في فريق أرسنال.

ولم تكن محاولة سرقة أوزيل وكولاشيناتس المتسبب الوحيد في الحكم على أفرد العصابة بأكثر من 100 عام من السجن، حيث كشفت التحقيقات ضلوعهم في سلسلة من عمليات السطو العنيفة بين أبريل 2019 ويوليو 2020.

يذكر أن مسعود أوزيل انتقل إلى صفوف نادي فنربختشه التركي، بينما انضم زميله البوسني إلى نادي شالكه الألماني على سبيل الإعارة.