الجامعة الإسلامية تصدر توضيحاً بخصوص التعليم الوجاهي والاختبارات النصفية والدوام الاداري

أصدرت الجامعة الاسلامية بغزة اليوم الخميس، بيانا بخصوص التعليم الوجاهي والاختبارات والدوام الاداري، نظراً لتطورات الوضع الصحي في قطاع غزة بسبب جائحة كورونا.

وقد أكدت الجامعة على تعليق التدريس الوجاهي بالجامعة لجميع الطلبة، مع استمرار التدريس بنظام التعليم الالكتروني على منصة المودل لكافة المستويات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2021/4/3م.

وأوضحت الجامعة أنه تعقد الاختبارات النصفية لمتطلبات الجامعة إلكترونيا في البيت.

كما أشارت انه تعقد الاختبارات النصفية لمتطلبات الكلية إلكترونيا في البيت، لافتةً انه ستعقد الاختبارات النصفية لمتطلبات التخصص في الجامعة.

ونوهت الجامعة انه يستمر العمل الإداري بالجامعة بشكل جزئي يومياً؛ من الثامنة وحتى الثالثة ظهراً، وذلك لتقديم الخدمات لطلبة الجامعة والمراجعين في كافة الدوائر؛ اعتباراً من يوم الاحد وحتى الأربعاء.