رابط خطوات التسجيل في تلقي لقاح كورونا في الاردن

خطوات التسجيل في تلقي لقاح كورونا في الأردن، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، خطوات التسجيل في منصة وزارة الصحة الأردنية إلكترونيا، ضمن إطار إطلاق وتفعيل حكومة الأردن لمنصة وزارة الصحة الخاصة بالتسجيل لتلقي العلاج ضد الفيروس المستجد، وذلك للأولوية المعرضة للإصابة بالفيروس والتي بلغت نسبتها الـ20% من سكان المملكة، حيث سنرفق لكم التفاصيل الكاملة للتسجيل.

خطوات التسجيل في منصة وزارة الصحة الاردنية

أوضحت الوزارة الطريقة الصحيحة المتبعة من أجل تقديم طلب تلقي علاج عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة، وللتسجيل على المنصة عليك إتباع الخطوات الآتية:

نذهب إلى موقع وزارة الصحة الأردنية اضغط هنــــــــــــــــــــا

ادخل الرقم الوطني إذا كنت أردني أو أدخل رقمك الشخصي إذا كنت غير أردني.

ادخل تاريخ ميلادك وقم بالاستعلام حتي تظهر معلوماتك الشخصية بالسجلات الرسمية بالوزارة.

نختار المركز الصحي التابع لك وفقاً لقطاع العمل الذي تنتمي إليه.

تحديد الأمراض المزمنة وموانع أخذ المطعوم إذا وجدت، وأخيراً أكد موافقتك على إقرار تلقي المطعوم.

ادخل رقم الموبايل الخاص بك لتلقي رسائل المواعيد والتنبيهات وشهادة التطعيم، ثم اضغط على زر التقديم.

وبعد إتمام خطوات تقديم طلب علاج إلكترونيا، سيتم إرسال رمز توثيق على موبايلك.

قم بإدخاله للتأكيد وتفعيل ملف التسجيل بالمنصة.

ويتم تحديد رقمك وفقاً لألويات الاختيار التي تتوقف على الحاجة والأحقية والتوزيع العادل للمستحقين، حسب العمر وقطاع العمل والأمراض المزمنة.

وعندما يتحدد موعدك سيتم مراسلتك لإعلامك بالمكان والزمان المحدد لك لتلقي المطعوم.

ويجب عليك الحضور قبل موعدك والالتزام بجميع تعليمات الوقاية، كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

إحضار جميع الأوراق الشخصية الخاصة بهويتك للأردنيين، أو جواز سفرك إذا كنت غير ذلك، وتقارير الأمراض المزمنة بحال وجودها وإثبات انتمائك لقطاع العمل.

خطوات تقديم طلب علاج كورونا إلكترونيا في الاردن

وعقب أن تتلقى جرعتك الأولى من لقاح الفيروس المستجد، سيقوم فريق التطعيم بإيضاح تعليمات الجرعة الثانية وفقاً لنوع المطعوم الذي تلقيته، علماً بأنه سوف يتم مراسلتك على نفس رقم الموبايل الذي قمت بالتسجيل من خلاله لإعلامك بمواعيد الجرعات التالية، وإرسال رابط شهادة التطعيم الخاصة بك، بينما يمكنك التبليغ عن أي أعراض جانبية ربما تكون مرتبطة بالمطعوم من خلال نفس الرابط.