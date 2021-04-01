رابط طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج عبر ماين كرافت

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج الإلكترونية عبر ماين كرافت، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، كيف تسجل في مسابقة تبرمج السعودية، وسنقدم لكم في هذا المقال التفاصيل الكاملة لتستطيع التسجيل بكل سهولة.

وكشفت منصة العودة للمدارس عن طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج الإلكترونية، عبر خدمات برنامج ماين كرافت"، وفق مراحل المسابقة خلال الفصل الدراسي الحالي والُمقبل، وذلك لتحقيق الأهداف التي تم من أجلها إطلاق المسابقة، من حيث تعزيز الثقافة البرمجية الحاسوبية، وتطوير مهارات الطلاب والطالبات، والترسيخ لمفاهيم التحول الرقمي بما ينعكس على تلبية التطلعات التي وضعتها القيادة الرشيدة للمملكة، كونها أح الاستراتيجيات التي يجرى الاعتماد عليها خلال الفترة الحالية والمستقبلية.



رابط التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج اضغط هنـــــــــــــــــــا

أكدت وزارة التعليم على ما تملكه المملكة من بنية تحتية رقميها، تؤهلها لاستيعاب عمليات التحول الرقمي المتسارعة، والتي كان لها أثر ملموس خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة من وقت ظهرو الجائحة، وقد تم إعلان فتح التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، لتأهيل الطلبة للمنافسة المحلية والدولية فه هذا القطاع، وتمكينهم من اكتساب المهارات للمشاركة في التنمية الوطنية المستدامة، عبر إيجاد بيئة إبداعية علمية في عالم البرمجة والتقنيات الحديثة.

خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج في المملكة العربية السعودية

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

الإطلاع على ألية التسجيل من منصة العودة للمدارس ومعرفة مراحل التقديم.

الدخول على موقع ماين كرافت الإصدار التعليمي.

حل حسب نوع جهازك اختر البرنامج وقم بتثبيته.

ادخل على قائمة ابدأ التي ظهرت بعد التثبيت لمانكرفت.

سجل الدخول عبر استخدام حسابك على مايكروسوفت من اجل الدخول على منصة مدرستي.

استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك على مدرستي للطالب أو المعلم.

اختر اللعب من خلال hour of code .