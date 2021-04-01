اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1-4-2021

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أبريل 2021 في مصر بعد تسجيل ارتفاع محدود صباح اليوم، وفي ظل توقعات بارتفاع آخر للأسعار خلال الساعات القليلة القادمة.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم اسعار الذهب في العديد من الدول، وفي هذا المقال سنتحدث عن اسعار الذهب في مصر بعياراته المختلفة.

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم من عيار 21 نحو 752 جنيها للجرام

وسجل عيار 18 نحو 644 جنيها للجرام

وسجل الذهب عيار 24 سعر 859 جنيها للجرام

ويبلغ الجنيه الذهب 6016 جنيها.

ووفق المعلومات المتاحة يعد الذهب عيار 21 هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.

أسعار الذهب في مصر

وكانت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفعت بقيمة جنيهين فقط، عقب ارتفاع في التعاملات المسائية أمس بقيمة 7 جنيهات مع عودة الصعود لسعر المعدن الأصفر عالميًا، مع حدوث انتعاشة في الأونصة لتسجل 1715 دولار، بسبب توقف ارتفاع الدولار وكذلك استقرار عائد السندات الأمريكية.

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