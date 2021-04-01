طريقة سهلة لعمل بسبوسة بدون بيض 2021

طريقة تحضير البسبوسة بدون بيض 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل وتحضير البسبوسة والتي تعد من الحلويات التي يحبها الجميع، ويكثر البحث عنها في محركات جوجل خاصة في شهر رمضان، خاصة النساء اللاواتي لم يقوموا بعملها قبل ذلك، حيث نقدم لكم طريقة سهلة وواضحة لعمل البسبوسة في شهر رمضان، وسنقدم لكم ادناه طريقة تحضير البسبوسة بدون بيض 2021.

طريقة تحضير البسبوسة بدون بيض 2021

مكونات البسبوسة:

2 كوب سميد

½ كوب جوز هند

1 كوب سكر

1 كوب لبن زبادي

1 كوب حليب بودرة

¼ كوب ماء

¾ كوب زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

قطر "شيرة"

طريقة تحضير البسبوسة بدون بيض 2021

طريقة تحضير وعمل البسبوسة بدون بيض

نقوم بوضع السميد في وعاء مع جوز الهند والسكر والحليب والبيكنغ باودر والفانيليا ونحرك المكونات حتى تختلط جيداً .

نقوم بإضافة الزيت واللبن الزبادي والماء ونحرك جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً .

نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت أو الطحينة ونضع عجينة البسبوسة فيها ونسوّي سطحها ونغطيها ونتركها ترتاح لعشر دقائق .

نقوم باشعال الفرن لدرجة حرارة 180 وندخل الصينية ونتركها لحوالي نصف ساعة حتى تكتسب لوناً ذهبياً من الأطراف ونشغل مشواة الفرن حتى تكتسب لوناً من الأعلى .

نقوم بإخراجها وتركها ترتاح قليلاً ثم نصب فوقها الشيرة ونتركها حتى تتشربها تماماً .

وبعد أن تبرد تماماً نقطعها ونضعها في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة للتقديم مع قهوة أو حسب الرغبة.

ونصل هنا إلى نهاية مقالنا طريقة تحضير البسبوسة بدون بيض 2021، وسننشر لكم في مقالات لاحقة طرق مميزة وسهلة للحلويات في شهر رمضان المبارك إلى جانب الأطعمة الخفيفة والسهلة.