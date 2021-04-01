التعليم بغزة يعلن عن تعليق الدوام في المدارس يوم السبت

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة د. زياد ثابت، اليوم الخميس، تعليق دوام يوم السبت المقبل الموافق3-4-2021 في جميع المدارس، في أعقاب تشديد وزارة الداخلية إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الوكيل ثابت، أن العمل سيكون بدوام خمسة أيام أسبوعيًا، بعد قرار منع حركة المركبات يوم السبت.

ودعا الطلبة والمعلمين بعدم الحضور للمدرسة يوم السبت.

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس عن سلسلة من الاجراءات المشددة تبدأ الليلة بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في مختلف محافظات القطاع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر] مشترك مع للمتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم والناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة اللذان أكدا على خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة بعد تسجيل ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم أكد أن القرارات التي اتخذتها الوزارة هي على النحو التالي:

أولاً: إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل.

ثانياً: إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات.

ثالثاً: منع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت.

رابعاً: التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.

خامساً: تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.

سادساً: رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.