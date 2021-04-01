داخلية غزة تعلن عن سلسلة من الاجراءات المشددة تبدأ الليلة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس عن سلسلة من الاجراءات المشددة تبدأ الليلة بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في مختلف محافظات القطاع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر] مشترك مع للمتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم والناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة اللذان أكدا على خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة بعد تسجيل ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم أكد أن القرارات التي اتخذتها الوزارة هي على النحو التالي:

أولاً: إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل.

ثانياً: إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع المحافظات.

ثالثاً: منع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت.

رابعاً: التشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت.

خامساً: تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.

سادساً: رفع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإغلاق المنشآت المخالفة.

وقال البزم، أن اللجنة الوبائية المتخصصة ستعقد مؤتمرًا الثلاثاء المقبل وفي حال شهدت الايام المقبلة ارتفاع في تسجيل عدد الاصابات فإن اللجنة قد تتجه إلى الاغلاق الكلي في قطاع غزة للحد من تفشي الفيروس.

أما الناطق باسم الصحة د. أشرف القدرة أكد أن اللجنة المختصة للحالة الوبائية رصدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات اليومية ما ينذر بخطورة شديدة على قطاع غزة.

وأوضح أن نسبة تسجيل الاصابات منذ بداية مارس وحتى بداية ابريل شهدت ارتفاع ملحوظ بنسبة تصل إلى 20% من عدد الاصابات حيث سجت في الأول من مارس 154 اصابة بنسبة 9% أما اليوم مع بداية ابريل فقد سجلت الصحة 1081 اصابة بنسبة 29%.

واشار إلى ان عدد الاصابات الخطيرة التي تحتاج لرعاية أولية في المستشفيات ارتفع بشكل كبير حيث كان في الاول من مارس 56 اصابة اما اليوم في الاول من ابريل وصل الى 203 حالات خطيرة.

وأكد القدرة أن بؤر تفشي الوباء ارتفعت في قطاع غزة حيث تم تسجيل 13 بؤرة خطيرة لتفشي الفيروس في القطاع، متوقعًا زيادة في تسجيل عدد الاصابات خلال الايام القادمة.