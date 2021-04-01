القدرة: نشعر بخطر حقيقي بعد تسجيل 13 بؤرة لتفشي فيروس كورونا

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة أن اللجنة المختصة للحالة الوبائية رصدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات اليومية ما ينذر بخطورة شديدة على قطاع غزة.

وأوضح أن نسبة تسجيل الاصابات منذ بداية مارس وحتى بداية ابريل شهدت ارتفاع ملحوظ بنسبة تصل إلى 20% من عدد الاصابات حيث سجت في الأول من مارس 154 اصابة بنسبة 9% أما اليوم مع بداية ابريل فقد سجلت الصحة 1081 اصابة بنسبة 29%.

واشار إلى ان عدد الاصابات الخطيرة التي تحتاج لرعاية أولية في المستشفيات ارتفع بشكل كبير حيث كان في الاول من مارس 56 اصابة اما اليوم في الاول من ابريل وصل الى 203 حالات خطيرة.

وأشار القدرة أن السبب في ارتفاع بؤر انتشار الوباء في القطاع يأتي في ظل عدم التقيد في الاجراءات الوقائية في الأفراح وبيوت العزاء والاسواق الشعبية والتجمعات اضافة الى وجود الطفرة الجديدة.

وقال: "نشعر بقلق حقيقي في ارتفاع اعدد الاصابات واعداد الدخول للمستشفيات نتوقع مزيد من ارتفاع حالات الاصابات والدخول لمستشفيات قطاع غزة وربما يؤثر على عدد الوفيات في القطاع".