أسير من غزة يتنسم عبير الحرية بعد 13 عامًا قضاها في سجون الاحتلال

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 1-4-2021 عن أسير من بلدة القرارة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة بعد قضاء 13 عامًا في سجون الاحتلال.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن قوات الاحتلال أفـرجـت عن الأسير المجاهد يوسف محمد محمد فياض (33 عامًا) من بلدة القرارة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاثة عشر عامًا.

وأوضحت المهجة في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير فياض بتاريخ 03/04/2008م؛ ووجهت له تهمة الانتماء والعضوية في صفوف سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والقيام بنشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال.

يذكر أن الأسير المحرر يوسف فياض ولد بتاريخ 27/01/1988م وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن رامون الصحراوي.

من جــهــتــهـا تـتـقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر يوسف فياض وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.