الدولار في تراجع والذهب في صعود

سعر صرف الدولار والذهب اليوم الخميس الموافق 1-4-2021 ، وأكد مواقع إخبارية عالمية أن سعر الدولار تراجع في بداية التعاملات الفورية، في الوقت الذي صعد فيه الذهب، بعد هبوطه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع .

وأوضحت المواقع الإخبارية المهتمة في سعر الدولار والذهب ، أن المعدن الأصفر صعد في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة ووصل إلى 1713.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش،

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز" ، فقد جاء ارتفاع الذهب، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس/ آذار عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء.

فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب أثناء الليل بفعل تدفقات لإعادة موازنة المحافظ بنهاية الفصل، وبمساعدة من دولار أمريكي أضعف وغياب النشاط المفاجئ في سوق السندات الأمريكية بعد إعلان الرئيس بايدن عن أول تفاصيل بشأن حزمة البنية التحتية، وفق المحلل المالي جيفري هالي .

وأشارت رويترز إلى أن مؤشر الدولار هبط بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، عن ثاني مقترح تشريعي تبلغ تكلفته عدة تريليونات من الدولارات خلال شهرين من توليه منصبه، ويشمل 621 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية.