لجنة الانتخابات تعتمد طلبات ترشح 30 قائمة انتخابية وجار دراسة 6 قوائم أخرى

اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مساء اليوم الخميس 30 قائمة انتخابية من أصل 36 قائمة للترشح للانتخابات التشريعية في قطاع غزة.

ووفقًا لوسائل اعلام فقد أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله أن اللجنة اعتمدت طلبات ترشح 30 قائمة انتخابية، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس حاليًا 6 طلبات من أجل قبولها أو رفضها.

وكانت اللجنة عقدت صباح اليوم الخميس اجتماعًا في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، للنظر في طلبات الترشح المقدمة.

وأشارت إلى أنها قبلت اليوم 17 قائمة انتخابية جديدة ليصبح العدد الكلي للقوائم المقبولة –إلى الآن- 30 قائمة.

وأشارت اللجنة الى أنه يتم دراسة بقية الطلبات وسيجري البت فيها في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت اللجنة إلى أن القوائم الـ 17 التي قُبلت رسمياً اليوم وسيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، هي كالتالي:

قائمة تجمع الكل الفلسطيني

القدس موعدنا

قائمة المستقبل

قائمة عائدون

قائمة المستقلة

قائمة الفجر الجديد

قائمة نبض الشعب

قائمة نبض البلد

قائمة العدالة والبناء

كتلة العهد والوفاء (مرابطون)

قائمة صوت الناس

قائمة الحركة الوطنية (حق)

قائمة معاً قادرون

حلم (التجمع الشبابي المستقل)

قائمة اليسار الموحد

قائمة تجمع المستقلين

قائمة المستقبل الفلسطيني

وفي سياق آخر، تؤكد لجنة الانتخابات بأنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة داخل القوائم المترشحة، مضيفة في ذات الوقت أنه يمكن وحتى 29 من نيسان الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.





