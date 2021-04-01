الحكومة الفلسطينية توقع على اتفاقية بقيمة 52 مليون دولار لمواجهة "كورونا"

وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، على اتفاقية بقيمة 52 مليون دولار امريكي لدعم البلديات المحلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسيبدأ تنفيذها خلال 10 الى 15 يومًا المقبلة.

كما من المقرر أن توفر الاتفاقية المقدمة من الدولة الفرنسية والألمانية والبنك الدولي، حوالي 10 آلاف فرصة عمل في مختلف أنحاء فلسطين.

وأكد رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، أن الاتفاقية سوف تستفيد منها 158 بلدية، وتشكل حوالي 70% من السكان من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات.

وأوضح اشتيه، أن المنحة مخصصة أيضًا لدعم المصاريف التشغيلية للبلديات، ما يخفف العبء الذي تتحمله البلديات ويساعد الخزينة على توفير الميزانية.

وأشار إلى انه سيكون هناك بند مخصص لبناء القدرات لبعض البلديات التي لا تستطيع ان تواجه المرحلة في وقت تشهد فيه الضفة المحتلة نسبة البطالة وصلت الى 19% حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.

وقال اشتيه: "نسعى من خلال برامجنا في التشغيل وخلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة، خاصة للشباب في قطاع غزة لنبث روح الأمل فيهم".