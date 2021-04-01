شاهد قنوات وإذاعات القرآن الكريم في رمضان 2021

قنوات وإذاعات القرآن الكريم في رمضان 2021 ، ومع بداية شهر رمضان الفضيل يحرص الصائمون طوال مدة رمضان على تتبع قنوات وإذاعات القرآن الكريم وذلك من الطاعات والعبادات التي تقربهم من الله عزوجل ، ونتيجة ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي لاقت استحسانًا واسعة من المسلمين ، وهنا نطالبكم بتتبع المقالة حتى النهاية .

ويحرص فلسطين اليوم في شهر رمضان على توفير جميع قنوات وإذاعات القرآن الكريم في رمضان 2021 ، وذلك بعد تسجيل عمليات بحث واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القنوات والاذاعات .

تردد قنوات وإذاعات القرآن الكريم في شهر رمضان 2021 :

أولا : قنوات القرآن الكريم

1-قناة السعودية للقرآن الكريم HD

12284-27500-V

SD 12149-27500-H

2-قناة الحياة والناس تردد 12206-27500-V

3-قناة إثراء HD تردد مشرق عربي 11054-27500-V

4-قناة طيبة قرآن تردد 12186-27500-H

تردد HD بإسم Tarteel 12562-27500-H

5-قناة العفاسي تردد 10727-27500-H

أحدت ترددات قنوات وإذاعات القرآن الكريم في شهر رمضان 2021

6-قناة مكة تردد 12399-27500-V

7-قناة Al-Majd3 تردد 12054/27500/V

8-قناة QURAN تردد 11178-27500-H

9-قناة فضة قرآن تردد 12054-27500-V

10-قناة أهل القرآن تردد 12399-27500-V

11-قناة رسالة الإسلام تردد 11333-27500-H

وقبل رمضان بإذن الله ستظهر قناة مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

ثانيا : إذاعات القرآن الكريم

1-إذاعة قطر للقرآن الكريم تردد 10719-22007-V

2-إذاعة الكويت للقرآن الكريم تردد مشرق عربي فقط 11055-27500-V

3-إذاعة الشيخ زايد للقرآن الكريم تردد 12322-30000-V

4-إذاعة الشارقة للقرآن الكريم تردد 11012-27500-V

5-إذاعة صوت الإسلام من الدوحة تردد 10970-27500-V

6-إذاعة فلسطين للقرآن الكريم تردد 12645-27500-H

7-راديو القرآن الكريم من أبوظبي تردد 12225-27500-H

أحدت ترددات قنوات وإذاعات القرآن الكريم في شهر رمضان 2021

8-إذاعة نداء الإسلام تردد 12149-27500-H

9-إذاعة Holy Quran تردد 12149-27500-H

10-إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تردد 12111-27500-H

11-إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تردد 11765-27500-H

12-إذاعة القرآن الكريم من عمان الأردن تردد 10930-27500-H.

البرامج الدينية في رمضان 2021 :

أولاً: برنامج " لعلهم يفقهون " ويقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني في شهر رمضان المبارك 2021 .

ويهدف برنامج لعلهم يفقهون إلى الارتقاء بوعي المسلمين وسيذاع على قناة dmc الساعة 4 مساءً .

ثانيًا: برنامج " اسأل مع دعاء " ويعتمد البرنامج الديني على استضافة مُقدمته " دعاء فاروق " لشيخ أو داعية إسلامي ، وللاطلاع على المزيد ( هنا )