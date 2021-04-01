نادي الاسير: 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن ثلاثة أسرى دخلوا اليوم الخميس 1-4-2021 أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال النادي في بيان له :"إن الأسير ربيع إبراهيم دار ربيع من بيت لحم دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2004، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة، وتعرض الأسير ربيع لتحقيق قاسٍ وتعذيب استمر لمدة 3 أشهر، وحرم والديه لسنوات من زيارته، ويقبع حاليا في سجن "ريمون".

أما الأسير أنس مصطفى علان من قلقيلية دخل اليوم الخميس عامه الـ16 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ تاريخ اعتقاله عام 2006، حيث تعرض لتحقيق قاس استمر شهرين، وحكم عليه بالسّجن المؤبد أربع مرات.

بينما دخل الأسير أحمد عادل سعادة من القدس المحتلة عامه الـ19 في الأسر، حيث اعتقل عام 2003 وكان يبلغ من العمر (20 عاما)، فيما تعرض سعادة لتحقيق قاسٍ استمر عدة أشهر، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 13 مرة.

وتمكن الأسير سعادة خلال سنوات أسره من استكمال دراسته في عدة مجالات، في حين تعرض العام الماضي لوعكة صحية، نتجت بعد عملية القمع التي تعرض لها الأسرى في "ريمون"، وخضع لعملية قسطرة للقلب، ويقبع حاليا في سجن "ريمون".