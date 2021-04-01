محكمة الاحتلال تحّول النائب حاتم قفيشة للاعتقال الإداري

حوّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم رباح قفيشة من مدينة الخليل للاعتقال الإداري، دون توجيه تهمه له.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة "الإسرائيلية" حولت النائب قفيشة لمدة 4 شهور.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال النائب قفيشة يوم الجمعة الماضية، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة الخليل، واعتقل في حينه ثلاثة من قادة حركة حماس في المدينة.

وأمضى قفيشة ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال على عدة فترات اعتقالية معظمها في الاعتقال الإداري، وكان آخر اعتقالٍ له في يناير من العام 2016، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري وأمضى خلاله ستة أشهر أسيراً.

واستدعت قوات الاحتلال النائب قفيشة لمقابلة مخابراته أكثر من مرة، كان آخرها في شهر سبتمبر من عام 2019.

ويعاني النائب قفيشة من ظروف صحية متردية وهو مصاب بعدة أمراض منها ارتفاع في ضغط الدم ومرض السكر المزمن.

وقد كان الاحتلال اعتقل ابنيه أنس وزيد عدة مرات وقد أمضيا سنوات في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري.

ويعتبر النائب قفيشة من الشخصيات المؤثرة والناشطة اجتماعيا وأحد وجوه الإصلاح في منطقته، وقد عانى خلال السنوات الماضية من الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمة، بشكل انتقامي.

ويواصل الاحتلال استهدافه لقيادات وكوادر حركة حماس بالضفة الغربية، في ظل التحضير للانتخابات الفلسطينية العامة، والمساعي لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.