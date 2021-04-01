ناصر الدين: تقديم طعن في محكمة غزة لمرشح سحب اسمه من قائمة الترشح

كشفت رئيس محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين اليوم الخميس 1/4/2021، أن طعناً قدم لدى المحكمة في قطاع غزة، لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح، حيث سترد المحكمة عليه عبر جلسة ستعقد يوم السبت القادم للنظر في الطعن.

وأوضحت ناصر الدين في تصريح لإذاعة صوت القدس حول الطعون التي تنظرها المحكمة، أن قانون الانتخابات حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة (45).

وبينت ناصر الدين، أنه يشترط للترشح لعضوية المجلس أن يكون المترشح اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي, وأن يتم الثامنة والعشرين, وأن يكون فلسطينياً مقيم داخل الأراضي الفلسطيني، وأن لا يكون مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وقالت:"من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة, وفقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، و ليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح."

وأكدت ناصر الدين، أن الطعن في قرار لجنة الانتخابات سيكون خلال ثلاث أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون.

وتابعت:"في حال فقدت القائمة عنصر من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة, و من حق لجنة الانتخابات أن تتخذ قراراها، وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات.

ولفتت ناصر الدين إلى أن محكمة قضايا الانتخابات من ضمن صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء و تعديل قرار لجنة الانتخابات, بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون.