كورونا فلسطين: 20 حالة وفاة و2353 إصابة جديدة بفايروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 حالة وفاة و2.353إصابة جديدة و1.856حالة تعافي جديدة من فايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة خلال الايجاز اليومي الخاص بفايروس كورونا، بأن 11 حالة وفاة سجلت في الضفة الغربية و7 حالات في قطاع غزة و2 في القدس.

وأَضافت بأن 1211 إصابة جديدة بفايروس كورونا سجلت في الضفة الغربية و1081 اصابة بغزة و61في مدينة القدس المحتلة.

وحول أعداد حالات الشفاء، أوضحت الوزيرة بأن قطاع غزة سجل 265 حالة والضفة الغربية 1530 والقدس 161 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وبينت بأن 209 حالة مصابة لا تزال تقبع في وحدة العناية المركزة و67 حالة أخرى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفما يخص التطعيمات، أكدت كيلة بأن العدد الاجمالي وصل الي 60029 حالة في الضفة الغربية و23793 في قطاع غزة.