بالفيديو بايدن يتعثر مجددا أثناء صعوده إلى الطائرة

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجددا على درج طائرة الرئاسة، قبل التوجه إلى ولاية بنسلفانيا، لإطلاق خطته للبنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه من أسفل الدرج أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما وهو يصعد إلى الطائرة ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير، وقبل وصوله إلى مدخل الطائرة بقليل، كاد أن يسقط، لكنه تدارك الموضوع وحافظ على توازنه.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تعثره ثلاث مرات خلال صعوده درج الطائرة، وفي المرة الأولى تمكن من الإمساك بحافة السلم وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh

pic.twitter.com/LKooh1YMLJ — Daily Caller (@DailyCaller) March 31, 2021

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن "سبب سقوط الرئيس الأمريكي خلال صعوده الطائرة يعود إلى الطقس العاصف، إذ كانت الرياح قوية للغاية". مؤكدا أن "صحة الرئيس جيدة ولا توجد إصابات".