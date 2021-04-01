وزير الصحة العراقي يؤكد دعم بلاده للبنان في كافة المجالات

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، حمد حسن، نظيره العراقي حسن التميمي، في مقر الوزارة ببيروت، اليوم الخميس، حيث جرت محادثات بين الجانبين.

وقال الوزير حسن في كلمة له :" لا يمكن الاستسلام رغم كل الظروف التي نمر بها"، مشيرًا الى ان هذه الفترة صعبة دون دعم الاصدقاء والاشقاء وعلى رأسهم دولة العراق الشقيق التي لم تقصر أكان خلال الفترة التي أعقب انفجار مرفأ بيروت او في هذا المرحلة.

وأكد بأن دعم العراق للبنان كان له الاثر الايجابي على الواقع اللبناني، واليوم نستكمل تستكمل مسيرة العطاء والمحبة مع شحن من الدعم للقطاع الصحي.

من جانبه، قال التميمي ان جائحة كورونا تتطلب تضافر الجهود، مشيراً الى ان الحكومة العراقية جادة بدعم الشعب اللبناني في كل الإمكانيات، ونحن في وزارة الصحة العراقية لدينا تواصل طويل ولدينا اتفاقيات موقعة ما بين الجانب العراقي والجانب اللبناني.

وتابع قائلاً انه كما تعلمون فالعراق مرّ بظروف صعبة بعد أن خاض حربًا عادلة نيابة عن العالم للقضاء على أكبر تنظيم إرهابي عصف بدول المنطقة وأراد أن يغيّر من طبيعتها وخريطتها وكانت تضحيات دماء الشعب العراقي هي السبيل للخلاص من تنظيم داعش الارهابي.

ووصل وزير الصحة العراقي حسن التميمي على رأس وفد، مساء امس الاربعاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، على متن طائرة محملة بمساعدات طبية عراقية إلى وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يوقّع الجانب العراقي خلال الزيارة مذكرات واتفاقيات تفاهم مع الجانب اللبناني متمثلاً بوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد علي حسن.