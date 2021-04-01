لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب 36 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال مارس

رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر آذار/ مارس 2021، نحو ( 42) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين منها (36) انتهاكاً اسرائيلياً، و( 3) من الانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة، عدا عن تسجيل أكثر من ( 3) حالات من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني .

انتهاكات إسرائيلية

وتمثلت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال آذار/ مارس2021، في إصابة واعتداء لقوات الاحتلال على عدد ( 5) حالات من الصحفيين وهم فايز أبو رميلة، ومصطفى الخاروف وصحفي تركي يعمل لدى وكالة الاناضول تورغيت ألب و يوسف شحادة وإصابة العديد من الصحفيين بالاختناق، كما اعتدت قوات الاحتلال ومستوطنيه على الطواقم الصحفية ومهاجمتهم بالكلاب الشرسة والضرب بالعصي والركل والشتم والدفع على الأرض، والقاء الحجارة عليهم وتحطيم سياراتهم ومعداتهم الصحفية، خلال تغطيتهم فعاليات مناهضة ضد الاستيطان وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين .

وفي جانب الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد(3) من الصحفيين وهم المصور خالد الزبدة، وبكر عبد الحق، ومنى القواسمي، والذي أصدرت سلطات الاحتلال بحقها قرار ابعاد عن المسجد الأقصى لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد ليسجل حالة(1) إبعاد، كما استدعت واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد(9) من الصحفيين للتحقيق معهم .

الى ذلك أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية احكاماً، وجددت قرار الاعتقال الإداري، وأجلت محاكمة اعتقال لعدد(3) الصحفيين وهم: تجديد اعتقال إداري للمرة الثانية بحق الصحفية بشرى الطويل، وحكم بالسجن الفعلي لمدة عشرة أشهر على الصحفي تامر البرغوثي ، كما تم تأجيل محاكمة الصحفي طارق أبو زيد.

و سجل التقرير(9 ) حالات منع من تغطية الصحفيين لانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخللها المنع بالضرب والركل وإلقاء الحجارة، واطلاق الرصاص ومهاجمة الاحتلال ومستوطنيه الصحفيين بالكلاب الشرسة.

كما سجل التقرير(2) حالة شتم وتهديد، و(3) حالة تحطيم ومصادرة لمعدات، وذاكرة هواتفهم النقالة بهدف منع من نشر ما يرتكبون من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك سجل (1) حالة اجبار على دفع غرامة مالية للصحفي الأسير تامر البرغوثي .

محاربة المحتوى الفلسطيني

وتفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيودا ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بضغوط واضحة من الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاربة الرواية الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر مارس2021 اكثر من (3 ) حالات منع للصحفيين من النشر واغلاق حساب، ووضيع قيود للنشر بحجة مخالفة التعليمات.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين،( 3) حالات خلال شهر مارس/ آذار 2021 من الانتهاكات، تمثل في تسجيل حالة (1) احتجاز، ومنع من التغطية (1)، وضرب وشتم (1) وجميعهم بحق الصحفي الحرّ مجاهد السعدي والذي تم احتجازه خمس ساعات و الإعتداء عليه بالضرب والشتم ، ومنعه من تغطية فعالية احتجاجية أمام مبنى مديرية الشرطة في قرية برقين جنوب غربي مدينة جنين.