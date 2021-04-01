الأردن: بيان توضيحي مرتقب بشأن لقاح أسترازينيكا

قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، اليوم الخميس 1/4/2021، إصدار بيان توضيحي بشأن لقاح استرازينيكا.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة، ستصدر بياناً توضيحياً حول ما يتم تداوله عن كتاب صادر عن المؤسسة بتاريخ 25 من آذار الماضي يتضمن توصية بوقف إعطاء لقاح استرازينيكا لفئة النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 55 عاماً.

وكان قد تم تداول توصية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء موجهة لوزير الداخلية ووزير الصحة المكلف آنذاك بخصوص لقاحات كوفيد 19 المطورة من استرازينيكا والتي تم الموافقة على إجارة الاستخدام الطارئ لها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن تتضمن وقف إعطاء هذا اللقاح للنساء دون سن 55عاما .

وفي تصريح سابق، قال مهيدات إن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا آمن ولا خوف منه، وأن الدول التي توقفت عن استخدام اللقاح أقدمت على هذه الخطوة احترازيا.