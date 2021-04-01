ألمانيا تتخذ قرارا بشأن لقاح أسترازينيكا "البريطاني-السويدي"

قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية، الثلاثاء الماضي، قصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما فقط اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقالت الحكومة أنها اُتخذت القرار بناء على البيانات المتاحة حاليا عن حدوث آثار جانبية نادرة ولكنها خطيرة للغاية لحالات الانضمام الخثاري، والتي تحدث بعد 4 إلى 16 يوما من التطعيم، وخاصة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.

وأضافت :"يمكن تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما باللقاح "وفقا لتقدير الطبيب وتحليل المخاطر الفردية بعد شرح دقيق".

وفيما يتعلق بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا للشباب الذين تلقوا بالفعل الجرعة الأولى، ستصدر اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا توصيات إضافية بحلول نهاية أبريل، وفقا لبيان صادر عن هذه المؤسسة.

وأعلن معهد روبرت كوخ يوم الثلاثاء استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بكوفيد-19 في ألمانيا، حيث تم تسجيل 9549 حالة جديدة في يوم واحد، أي أكثر من 2000 حالة مقارنة بما قبل أسبوع.

وحتى الآن، تم تسجيل أكثر من 2.79 مليون إصابة بكوفيد-19 رسميا في ألمانيا منذ تفشي الوباء. وارتفع عدد الوفيات إلى 76093 يوم الثلاثاء، وفقا للمعهد.