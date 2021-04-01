عائلات أسرى لدى المقاومة بغزة ينضمون مسيرة احتجاجية

طالبت عائلات الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

جاء ذلك، خلال مسيرة احتجاجية نظمتها عائلات الأسرى بالأمس، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن المسيرة جاءت لتجديد مطالبة المستوى السياسي، بالعمل على الإفراج عن أبنائهم واعادتهم الى الديار.

وبحسب القناة العبرية، فلم يأت أي سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لمشاركة عائلات الأسرى، في هذه المسيرة الاحتجاجية.

ونقلت القناة عن سمحا جولدين، والد الضابط الأسير هدار جولدين، قوله: "إنهم يخشون المجيء لأنهم يخافون من سماع الحقيقة. هذه قيادة جوفاء لا ترى نفسها أداة لخدمة الجمهور".

يُشار إلى أن عائلات الجنود الأسرى "الإسرائيليين" بغزة، اتهمت رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال غانتس، بعدم العمل لاستعادة أبنائهم الأسرى لدى حماس منذ العام 2014.