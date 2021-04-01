احذر النوم على الأريكة لهذه الأسباب

الأريكة أحد الأماكن التي يستسلم فيها الشخص للنوم دون سابق إنذار، وبرغم القيلولة الجميلة التي نستمتع بها عند النوم على الأريكة أثناء مشاهدة التلفاز، إلا أننا نتسبب بإيذاء جسدنا دون أن نعلم بذلك.

حيث اتضح أن النوم على الأريكة يمكن أن يكون نشاطاً غير صحي تماماً، وضار لهذه الأسباب:

– ملجأ آمن للجراثيم والأوساخ:

حيث أنها فتتمتع بقدرة مذهلة على جمع الكثير من الغبار، وعلى الرغم من إمكانية تنظيفها لكن سيكون من المستحيل التخلص من جميع الجراثيم، والبكتيريا وجراثيم العفن وجميعها مسببات رئيسية للحساسية.

– وضعية نوم خاطئة: تحتوي الأرائك على هياكل غير مناسبة لا تضمن وضع النوم الصحيح، وسيكون المحاذاة غير المتقنة سبباً للأوجاع والآلام.

– يصبح الشخص أكثر عرضة للإلهاءات: فغالباً ما تتواجد الأرائك بالقرب من جهاز التلفزيون ومصابيح ويصادف وجودها في غرفة المعيشة، وبالتالي فإن الأصوات المختلفة والضوء والوميض الصادر سيشتت الانتباه ويزيد من التعب والأرهاق.

– مكان غير مريح: بالإضافة لتقييد حرية التنقل والتقليب أثناء النوم وبالتالي، لن يتم التخلص من نقاط الضغط عند الحاجة، ما يزيد من آلام الظهر والرقبة.