غزة : 7حالات وفاة و1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الخميس 1/4/2021م، عن تسجيل 7 حالات وفاة و1081إصابة جديدة و 265 حالة تعافي جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال الوزارة خلال التقرير اليومي، بأن عدد الاصابات بفايروس كورونا بلغ بإجمالي تراكمي 66669 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 124 حالة.

وأضافت الوزارة بأن إجمالي الوفيات وصل لـ 618 حالة وفاة فيما بلغ اجمالي المتعافين 57325، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 203 حالة.

وفيما يخص التطعيمات، أكدت الوزارة بأن اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 22941 شخصة والجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة