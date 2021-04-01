سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 1/4/2021م

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 1 أبريل/ نيسان 2021، تراجعاً ملحوظاً لدى تعاملات سوق النقد غير الرسمية في البلاد.

وبلغ سعر الدولار بالسوق السوداء 381 جنيها، مقارنة مع 383 جنيها في تعاملات أمس الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية،

كما تراجعت قيمة صرف الدولار في البنك المركزي السوداني إلى 380.56 جنيه للشراء و381.39 جنيه للبيع.

ويأتي تحسن العملة السودانية، على الرغم من إعلان والي البحر الأحمر في شرق السودان عبد الله شنقراي، الأربعاء، تخفيض عدد العاملين في الدوام اليومي بالولاية إلى 50% لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في السودان، 30 ألفا و111 بينها 2063 وفاة، و24 ألفا و214 حالة تعاف.





سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني

من جهته أكد مسؤول بالبنك الدولي أن البنك سيبدأ قريبا في عملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.

وقال عثمان ديون، مدير البنك الدولي للسودان، إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات.

وأبدت شركات سعودية كبرى الرغبة في الاستثمار بقطاع النفط السوداني، الذي طرح مؤخرا 26 موقعا للاستثمار.

سعر اليورو والإسترليني

في المقابل، تراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية "السوداء" عند 448 جنيها دون تغيير عن تعاملات الثلاثاء. بينما بلغ سعر اليورو لدى المركزي السوداني 445 جنيه للشراء، و449.7 جنيه للبيع.

في المقابل صعد سعر صرف الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق الموازية مسجلا 522 جنيها. فيما سجل الإسترليني لدى البنوك 522.66 جنيه للشراء، و524.68 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية "السوداء" قليلا مسجلا 101.5 جنيه، وفي البنوك بلغ 101.10 جنيه للشراء، و101.45 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 103.69 جنيه وفي البنوك 102.99 جنيه للشراء، و103.85 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في بنوك السودان ارتفاعا 1258.17 جنيه للشراء، و1261.73 جنيه للبيع، حسب موقع المركزي السوداني.