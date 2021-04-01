47 ألف يتقدمون لامتحان الوظائف التعليمية في غزة

يتوجه اليوم الخميس أكثر من 47 ألف متقدم لامتحانات المنافسة على الوظائف التعليمية في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بأنها أنهت بالتعاون مع ديوان الموظفين العام كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الوظائف التعليمية الذي يوافق اليوم.

وأشارت إلى أنه جرى تجهيز الامتحانات التي تقيس مهارات وخبرات المتقدمين في مختلف التخصصات، مبينة تحضير القاعات والمراقبين.

وأوضحت أن الامتحانات ستعقد بشكل كامل من حيث تقديمها وتصحيح إجاباتها وفق البروتوكول الصحي للوقاية من فايروس كورونا.

وأفادت الوزارة بتجهيز لجنتين خاصتين بالحالات التي ثبتت إصابتها أو مخالطتها لمصابين بفايروس كورونا عبر نظام الاستعلام بوزارة الصحة، لافتة إلى توفيرها كافة الاحتياجات واللوازم التي تضمن سلامة المتقدمين والمراقبين.

وذكرت أنها وفّرت مواصلات مجانية للمصابين والمخالطين -ذهاباً وإياباً-ضمن إجراءات السلامة، مع إعلام المتقدمين من المصابين والمخالطين بأماكن محطات الانتظار تمهيداً لنقلهم إلى اللجنة الخاصة بهم من خلال رسائل نصية تصلهم على هواتفهم.

وفي السياق نفسه أكد الدكتور زياد ثابت الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم العالي في تصريحات صحفية، بأن الوزارة

ذاهبة باتجاه تثبيت معلمي العقود ونطمئن كل من تم استدعاؤه وبدأ العمل عبر الدور الرسمي بالوزارة وديوان الموظفين، فتثبيته سيكون قريباً ولن يكون هناك أي إشكالية مع أي معلم من هؤلاء، موضحاً بأن احتياج الوزارة لمعلمين جدد سيتم حسب التشكيلة المدرسية مع بداية العام الدراسي

وأوضح ثابت بأن المقابلات الشخصية لن تكون خلال شهر رمضان المبارك.