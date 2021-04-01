ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 1/4/2021

ارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 1/4/2021 ا ،متأثرة باتجاهات الأسعار العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 205.81 ريال (54.88 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 180.08 ريال (48.02 دولار). أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 154.35 ريال (41.16 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.05 ريال (32.01 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6405 ريالا (708 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1440.64 ريال (384.17 دولار).

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة أمس الأربعاء، لكن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل أكبر هبوط فصلي منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، مع صعود عائدات الخزانة الأمريكية والدولار ليقوضا إغراء الذهب كملاذ آمن.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1686.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى منذ الثامن من مارس/آذار عند 1677.61 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب نحو 3% منذ بداية الشهر و11.1% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% أيضا إلى 1686.90 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في 5 أشهر تقريبا مقابل منافسيه وفي سبيله لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.