فرضها ترامب..إدارة بايدن تدرس إلغاء العقوبات ضد الجنائية الدولية

قالت صحيفة فورين بوليسي الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم إلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعية العامة للمحكمة فاكيسو موشوشوكو.

وذكرت الصحيفة، أن هذه الخطوة ستحدث الأسبوع المقبل، أو ربما نهاية هذا الأسبوع.

وكانت إدارة ترامب فرضت عقوبات على بنسودا، وموشوشوكو وكبار أعضاء المحكمة، بعد أن اتهمتها بفتح تحقيقات غير عادلة بشأن العمليات الأميركية في أفغانستان، ومن بين تلك العقبات حرمانهم وعوائلهم من الحصول على تأشيرات للسفر، وتجميد أصولهم.

وكانت بنسودا قررت أيضًا فتح تحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وهو ما أثار حفيظة إدارة ترامب حينها، قبل القرار النهائي للبدء بهذه التحقيقات.