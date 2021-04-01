البدء بتطعيم ذوي الأسرى برام الله اليوم لتمكينهم من زيارة أبنائهم في السجون

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه سيتم البدء اليوم الخميس 1/4/2021، بتطعيم ذوي الأسرى في مديرية صحة رام الله والبيرة، لتمكينهم من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال التي توقفت بشكل شبه تام منذ انتشار جائحة كورونا.

وأوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، في تصريح "لصوت فلسطين" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن بقية المحافظات ستشهد حملات مماثلة لتطعيم ذوي الأسرى خلال الأيام القادمة.

وكانت "إسرائيل" قد أوقفت مطلع مارس/ آذار الماضي زيارات الأسرى الفلسطينيين، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعتقل "إسرائيل" في سجونها حوالي 5000 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنين.