سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس الأول من أبريل

لازال سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 1/4/2021 يشهد استقراراً ، وخاصةً في ظل انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل.

ويُشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 1/4/2021 جميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الخميس 1/4/2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 183.32 شيكل $54.97

سعر الذهب عيار 22 168.04 شيكل $50.39

اسعار الذهب عيار 21 160.41 شيكل $48.10

اسعار الذهب عيار 18 137.49 شيكل $41.23

سعر الذهب عيار 14 106.94 شيكل $32.07

سعر الذهب عيار 12 91.66 شيكل $27.49

اسعار أوقية الذهب 5,701 شيكل $1,710

اسعار جنيه الذهب 1,283 شيكل $384.81

اسعار كيلو الذهب 183,317 شيكل $54,971

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 مارس 183.26 160.36 137.45 106.90 91.63

30 مارس 180.75 158.16 135.56 105.44 90.37

29 مارس 183.37 160.45 137.53 106.97 91.68

28 مارس 185.79 162.57 139.35 108.38 92.90

27 مارس 185.77 162.55 139.33 108.37 92.89

26 مارس 185.69 162.48 139.27 108.32 92.84

25 مارس 185.01 161.89 138.76 107.92 92.51

24 مارس 184.31 161.27 138.23 107.51 92.15

23 مارس 182.99 160.12 137.24 106.74 91.49

22 مارس 184.75 161.66 138.56 107.77 92.37

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا