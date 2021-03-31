برنامج الإمام الطيب في رمضان 2021 مواعيد والقنوات الناقلة

برنامج الإمام الطيب في رمضان 2021 ويقدمه الرئيس السابق لجامعة الأزهر الشريف الامام احمد الطيب ، ولقد قمنا بكتابه هذه المقالة التي لاقت استحسانًا كبيرًا عند الباحثين على مواقع الانترنت منها جوجل والمنصات الرقمية المختلفة ، وفي رمضان يزداد حضور المسلمون في متابعة برنامج الامام الطيب حرصًا على متابعة حلقاته الدينية الإسلامية التي تقربهم من الله عزوجل وتزيدهم معرفةً بالتعاليم الدينية ، ولمتابعة البرامج التي حقق سمعة طيبة بين المسلمين وهنا نطلب منكم المتابعة حتى النهاية .

وفي هذه المقالة التي هي بعنوان برنامج الامام الطيب في رمضان 2021 للامام احمد الطيب، ستتمكنون من مشاهدة جميع حلقات البرنامج الديني الذي يبث منذ سنوات وفي رمضان .

وضمن سلسلة من المقالات التي يرفقها فريق فلسطين اليوم حول البرامج الدينية في رمضان 2021 ، حرصنا على توفيره هذه المقالة الخاصة ببرنامج الإمام الطيب للإمام أحمد الطيب .

برنامج الامام الطيب :

ويعتبر برنامج الإمام الطيب من أحد البرامج التي تبث الدروس الدينية ويحث على الاسلام و يناقش تساؤلات الناس حول الدين والتوحيد و الانبياء والذي يقدمه الامام احمد الطيب الرئيس السابق لجامعة الازهر على قناة CBC .

مؤلفات الامام احمد الطيب مقدم برنامج الامام الطيب

إليك ابرز مؤلفات الامام احمد الطيب مقدم برنامج الامام الطيب وهي على النحو التالي :

أولاً: أصول نظرية العلم عند الأشعري (بحث).

ثانيًا: مباحث العلة والمعلول من كتاب المواقف: عرض ودراسة.

ثالثًا: الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي.

رابعًا: تعليق على قسم الإلهيات من كتاب تهذيب الكلام للتفتازاني.

خامسًا: بحوث في الثقافة الإسلامية، بالاشتراك مع آخرين.

سادسًا: مدخل لدراسة المنطق القديم.

سابعًا: مباحث الوجود والماهية من كتاب المواقف، عرض ودراسة.

ثامنًا: مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الماركسية (بحث).

مواعيد برنامج الامام الطيب :

وفي الأعوام السابقة، لقد كان يبث الامام احمد الطيب برنامجه الامام الطيب ، في هذه الأوقات الموجودة داخل الصورة ، ومن المتوقع ان تكون هذا العام نفس الوقت إن لم يحدث تغيير .

حلقات برنامج الامام الطيب عام 2021 :

ولمشاهدة حلقات البرنامج العام الماضي يترتب عليك نسخ هذا الراتب ولصقة على محرك جوجل وهو ( https://www.azhar.eg/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-2020)

تردد قناة سي بي سي CBC لمشاهدة برنامج الإمام الطيب :

تردد قناة سي بي سي العامة CBC : ترددد 11785 -- معدل الترميز: 27500 -- والاستقطاب: رأسي V -- معامل تصحيح الخطأ 5/6 .