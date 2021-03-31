طعم الله يؤكد: لجنة الانتخابات ستعلن القوائم المقبولة وأسماء المرشحين الأسبوع المقبل

أكد منسق الاعلام للجنة الانتخابات بالمركزية، فريد طعم الله، مساء اليوم الأربعاء، أن "اللجنة ستعلن القوائم المقبولة وأسماء المرشحين وفق الأصول في السادس من إبريل المقبل".

وأوضح طعم الله، لـ"إذاعة الأقصى"، أن "أبواب اللجنة ستبقى مفتوحة؛ حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء".

وشدّد المنسق، على أنه "لا يوجد أي تمديد للترشح بعد نهاية هذا اليوم، والمرحلة التالية هي نشر الكشف الأولي للمرشحين والقوائم لمدة ثلاثة أيام، ثم إتاحة الفرصة للاعتراض على أي مرشح".

إذا كان أي اعتراض على مرشح وشطب من القائمة، قال طعم الله: إنه "لن يؤثر عليها إذا كان عدد القائمة أكثر من 16 مرشح".

وأشار إلى أنه "يسمح لقائمة كاملة الانسحاب من الانتخابات واسترداد الرسوم لغاية 29/4، ويمنع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية التي ستبدأ في 30/4 لغاية 20/5 وأي دعاية قبل هذا التاريخ مخالف للقانون، ويمكن لأي قائمة الإعلان عن نفسها ومرشحيها فقط".

وفي تاريخ 15 يناير الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا، حدد من خلاله موعد انتخاب المجلس التشريعي وهو بتاريخ 22-5-2021، والرئاسية بتاريخ 31 تموز، والمجلس الوطني في 31-اغسطس.