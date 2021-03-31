برنامج اللهم تقبل في شهر رمضان 2021 التي كانت تقدمه الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي ، وتقدم الداعية الكحلاوي برنامج اللهم تقبل منذ سنوات ، ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية للتعرف على مواعيد البرنامج ومشاهدة على شاشات التلفاز وهو ما دفعنا نحن فريق فلسطين اليوم لكتابة هذه المقالة التي تتناول برنامج اللهم تقبل في رمضان ، لذلك ندعوكم إلى قراءتها حتى النهاية .

ولاقت المقالة رواجًا واسعًا عن برنامج اللهم تقبل في رمضا 2021 ، بعدما حقق البرنامج شهرةً واسعة وجذب ملايين المتابعين من جميع انحاء دول العالم .

وفي شهر رمضان 2021 تتناول فلسطين اليوم في مقالاتها الرائعة البرامج الدينية التي تبث في رمضان كما هو الحال مع برنامج اللهم تقبل .

برنامج اللهم تقبل في رمضان 2021 :

ويعد برنامج اللهم تقبل الذي يعرض على قناة مصر ، بأنه برنامج ديني يُعرض في شهر رمضان ، يتناول العديد من القضايا التي تخص المجتمع، من تلك المشاكل التي يعرضها البرنامج (حقوق اليتيم، تحريم الغناء، مشكلة العنوسة) .. وغيرها.

وفاة عبلة الكحلاوي :

وي تاريخ 24 يناير 2021 ، أعلنت السلطات المصرية وفاة الداعية المصرية عبلة الكحلاوي ( 72 عامًا ) بعد صراع استمر لأسابيع مع فيروس كورونا المستجد، والمتفشي داخل الجمهورية العربية المصرية منذ مارس 2020 .

عبلة الكحلاوي ، هي داعية وأستاذة فقه إسلامي بجامعة الأزهر الشريف ومقدمة برامج دينية تليفزيونية، وهي من مواليد 15 ديسمبر 1948. تخصصت في دراسة الشريعة الإسلامية وأكملت دراستها العليا حتى حصلت على "ماجيستير" في الفقه المقارن عام 1974، ثم الدكتوراة في نفس التخصص عام 1978.

الداعية المصرية هي استاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشيف، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

مشاهدة حلقات اللهم تقبل :

ولمشاهدة حلقات برنامج اللهم تقبل السابقة التي قدمتها الداعية عبلة الكحلاوي عبر الانترنت انسخ هذا الرابط ولصقه على محرك جوجل الشهير . (http://tv.orange.eg/show/207900/ )

مواعيد برنامج اللهم تقبل في رمضان 2021 :

وللتعرف على مواعيد برنامج اللهم تقبل في رمضان 2021 ، وكان البرنامج يعرض على قناة on الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ، ومن المرجح ان يتم بثه نفس الميعاد . رابط صفحة برنامج اللهم تقبل على الفيس بوك ( هنا )