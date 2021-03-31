السيد نصرالله: الجميع يجمل أن حل الأزمات الداخلية هو "تشكيل حكومة"

أكد السيد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، اليوم الأربعاء، أن الجميع في لبنان يجمع أن المدخل الذي يساعد على وضع الامور على طريق الحل هو "تشكيل الحكومة".

وشدّد السيد نصرالله، في خطاب له بالاحتفال التأبيني للقاضي الشيخ أحمد الزين، على ضرورة عدم يأس داخل اللبنانيين، وتابع بالقول: "نحن لسنا في موقع اليأس وهناك جهود جادة وجماعية للتعاون في محاولة لتذليل باقي العقبات".

وأضاف الأمين العام، أنه خلال هذين اليومين هناك جهود جادة وجماعية للتعاون لتذليل ما تبقى من العقبات في مسار التشكيل والبلد استنفد روحه وآن الأوان للذهاب لمعالجة حقيقية للمشاكل.

وأوضح نصرالله، أنّ أولوية الولايات المتحدة هي الصين وروسيا وهناك جهد أميركي حتى لا يتكوّن ائتلاف تكون فيه إيران مع الصين وروسيا وبالتالي هناك سعي لمعالجة الاتفاق النووي مع التأكيد على الدبلوماسية نتيجة قوة إيران وليس كرم أخلاق من أميركا وما لم تعطه إيران لترامب لن تعطيه اليوم.

يشار إلى أن لبنان تعيش حالة سياسية غير مسبوقة في عدم التوصل إلى تشكيل حكومة في أعقاب وجود خلاف كبير بين الأحزاب اللبنانية، ما أثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة، لاسيما مع تفشي جائحة كورونا.