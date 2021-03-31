تطورات على طقس فلسطين خلال الفترة المقبلة

أكد الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم الأربعاء، أن طقس فلسطين سيتأثر خلال يوم الجمعة المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وأوضح الراصد العلامي، طقس فلسطين سيشهد برودة في الأجواء خاصةً مع ساعات الصباح والمساء.

وشدّد أن هذه البرودة ستزداد خلال فترة المنخفض الجوي وستكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بحدود الـ7 إلى 8 درجات مئوية.

أمس، قال العلامي: إن "كتلة هوائية باردة ورطبة ستؤثر على البلاد يوم الجمعة ، أجواء أكثر برودة ورياح نشطة وزخات من الأمطار فوق عدة مناطق بمشيئة الله".