الأسير عماد البطران يدخل يومه الـ 40 في الإضراب

يدخل الأسير عماد البطران من الخليل يومه الـ(40) على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال بدأت بتصعيد عمليات النقل المتكررة بحقّه، في محاولة لثنيه عن إضرابه الذي شرع فيه في زنازين سجن "مجدو"، ثم جرى نقله إلى سجن "الرملة"، ثم إلى أحد المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وأخيرًا إلى عزل سجن "نيتسان الرملة".

وأشار إلى أن عمليات النقل تُشكل أبرز الأدوات التي تستخدمها إدارة السجون بحقّ المضربين.

الأسير البطران البالغ من العمر (47 عامًا) واجه عمليات الاعتقال المتكررة والممنهجة على مدار السنوات الماضية، جُلها كانت رهن الاعتقال الإداري، حيث أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال عشرة أعوام، وهو من بين مئات الأسرى الذين يواجهون الاعتقال الإداري المتكرر.

وخلال سنوات اعتقاله خاض الأسير البطران ضد اعتقاله الإداري، إضرابًا عام 2013 واستمر لمدة (105) يوم، وعام 2016 واستمر لمدة (36) يومًا.

الجدير بالذكر أن الأسير البطران، متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات، وهو شقيق الأسير طارق البطران المعتقل منذ (16) عامًا، والمحكوم بالسّجن المؤبد.