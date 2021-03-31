وفاة 96 حالة و10330 اصابة بفيروس كورونا في "ايران"

سجلت وزارة الصحة في "إيران" اليوم الأربعاء 31-3-2021 وفاة 96 شخصًا و10330 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجمهورية.

وارتفع اجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران بعد تسجيل 96 اصابة إلى 62 الفا و665 شخصا.

فيما سجلت الصحة الايرانية خلال الـ24 ساعة الماضية اصابة 10 ألاف و330 حالة جديدة بفيروس كورونا الأمر الذي أدى لارتفاع اجمالي عدد المصابين إلى مليون و885 الفا و564 شخصا في ايران.

وأوضحت الصحة الايرانية أن عدد المتعافين من كورونا بلغ مليونا و617 الفا و333 شخصا حتى اليوم فيما خضع أكثر من 12 مليونا 821 الفا و847 شخصا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد 19" في انحاء البلاد حتى الان.