"الشاباك" يحذر الإسرائيليين من زيارة دول عربية عدة



حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الاربعاء 31-3-2021 الإسرائيليين من زيارة دولتي "الإمارات والبحرين" في المرحلة الحالية لوجود تهديدات على حياة الاسرائيليين هناك.

وزعم ما يُسمى "مكتب مكافحة الارهاب في الشاباك" أن ايران تصدر تهديدات خطيرة ضد أهداف اسرائيلية سواء كانت بشرية أو غيرها.

كما حدد "الشاباك" أن دول جورجيا وأذربيجان وإقليم كردستان العراق وتركيا والأردن ومصر مناطق يجب تجنبها.

يأتي ذلك في وقت تكثف فيه "إسرائيل" والإمارات تعاونهما في المجال الإلكتروني والأمن السايبراني، ويجري هذا على ضوء انتقال معرض “سايبر تك” العالمي أخيرا من "تل أبيب" إلى دبي.

وكان رئيس الأمن السايبراني في حكومة الإمارات محمد الكويتي، قال: "هناك تعاونا مع الاحتلال الاسرائيلي في مجال التحول الرقمي"، مشيرًا إلى أن الإمارات متجهة لتحول كامل في جميع القطاعات.

وأضاف: "بسبب رغبة الامارات في التحول الكامل فإن الأمن السايبراني مهم جدًا والتعاون الكبير مع الشركات الإسرائيلية مهم ايضًا حيث أن "اسرائيل" سهلت لنا بناء مرونة وأمنا سايبرانيا في جميع القطاعات”.