هاشتاق "خلك رجال وتزوج الرابعة" يثير الجدل في السعودية

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، وسم يدعو لتعدد الزوجات في السعودية، والذي أثار الجدل وآراءً متباينة، بين مؤيد ومعارض، والذي حمل اسم "خلك رجال وتزوج الرابعة"، وسط انتقادات واسعة حول ربط الرجولة بتعدد الزوجات.

وعدّ المغردون أن التعدد جزء من الدين وحق للرجل، فيما اعتبر آخرون أن الرجولة تكمن أكثر في حب واحترام وتقدير الزوجة الأولى، كما تفاعل المئات مع الهاشتاغ بسخرية.

وتبيح قوانين جميع الدول العربية تقريبا تعدد الزيجات للمسلمين، باستثناء تونس التي تعاقب على ارتكاب فعل التعدد بالحبس لسنة واحدة والغرامة المالية.

وفي العراق، فيشدد قانون الأحوال الشخصية على شرط العدل من الناحية المالية، فيما يُشترط في الأردن وقطر إثبات إبلاغ الزوجة أو الزوجات بالمضي في التعدد، وهو ما لا ينطبق على بقية دول الخليج وكذلك سوريا ولبنان.





