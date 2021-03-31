"الأردن" يسجل أعلى حصيلة اسبوعية بإصابات كورونا في الشرق المتوسط

سجلت المملكة الأردنية، أعلى حصيلة أسبوعية بإصابات فيروس كورونا في منطقة الشرق المتوسط وفقًا لما نشرته منظمة الصحة العالمية.

وأكدت منظمة الصحة أنه رغم انخفاض الاصابات 4% مقارنة بالأسبوع الماضي وفق مواقع اردنية الا ان المملكة تبقى أعلى دولة في شرق المتوسط تسجيلًا للإصابات اسبوعيًا.

ووفقًا للتقرير الاسبوعي للمنظمة، فقد سجّل الأردن أعلى حصيلة وفيات أسبوعية في المنطقة ذاتها مع ارتفاع الوفيات 36% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وسجل الأردن خلال أسبوع 55,467 إصابة جديدة (543.6 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة) و684 وفاة جديدة (6.7 وفاة جديدة لكل 100 ألف نسمة).

وصل عدد الذين أصيبوا بالفيروس في الأردن حتى اليوم إلى 605 آلاف إصابة، وبلغ عدد الوفيات 6,747 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 504 آلاف.

وفي 22 آذار/ مارس الحالي سجل الأردن رقما قياسيا بأعداد وفيات كورونا اليومية، بواقع 109.