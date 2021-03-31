نقابات العمال تطالب "العمل" بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المولات

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "سامي العمصي" اليوم الأربعاء 31-3-2021 وزارة العمل في قطاع غزة بتطبيق الحد الأدنى للأجواء في المولات والمراكز التجارية الكبيرة المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وقال العمصي خلال تصريح صحفي: "هناك زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية "المولات التجارية" والبالغ عددها حاليا نحو 23 مولا ومركزا تجاريا على مستوى القطاع".

وأكد أن المدخولات اليومية للمولات والمراكز التجارية لم تتأثر بتداعيات الحصار وأزمة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" وأن بعض المولات حققت أرباحا طائلة.

ولفت إلى أن المولات والمراكز التجارية رغم تحقيقها لأباح طائلة فإنها ترتكب انتهاكات مركبة لعمالها، تتعلق بساعات العمل والأجور، وأحيانا عدم مراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

ولفت إلى تلك البيانات تم جمعها وفقًا لفريق الرصد في الاتحاد العام لنقابات العمال والذي قدر عدد عمال المولات بنحو 600-700 عامل، يتقاضى معظمهم رواتب شهرية ما بين 600-800 شيكل وتزيد إلى ألف شيكل للمحاسبين، وتبلغ ساعات العمل لديهم من 8 ساعات إلى أكثر من 12 ساعة.

وبين أنه من بين الانتهاكات المرتكبة في المولات، عدم احتساب أجرة ساعات العمل الإضافية، وكذلك تشغيل عمال على بند التدريب لعدة شهور دون راتب، وعدم وجود علاوات أبناء أو اجازات سنوية وجملة من الانتهاكات لقانون العمل.

وأكد أن اتحاد العمال لن يسمح باستمرار هذه المخالفات، وأنه لن يدخرا جهدا في الدفاع عن العمال في كل المجالات التي يوجد فيها انتهاكات واضحة للقوانين.

ودعا العمصي أصحاب المولات لضرورة احترام كينونة العامل، الذي هو رأس مال نجاح المنشأة، وعدم استغلال ظروف الحصار وحاجة الناس والشباب للعمل في الغبن في الأجور، في وقت تحقق بعضها أرباحا كبيرة، مشددا على ضرورة أن تتحلى وزارة العمل بالمسؤولية وتقوم بدورها المطلوب تجاه هذه المسألة بتحديد الحد الأدنى للأجور في المولات.

ونبه إلى أن الاتحاد العام يدرس القيام بحراك عمالي خلال المرحلة المقبلة، لزيادة أجور عمال المولات، و"الأصل أن تبادر المولات من تلقاء نفسها في زيادة رواتب عمالها".