الاردن تحتل أعلى حصيلة وفيات أسبوعية شرق المتوسط

سجل الأردن أعلى حصيلة إصابات أسبوعية في منطقة شرق المتوسط رغم انخفاض الإصابات 4% مقارنة بالأسبوع الماضي، حسب ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.

وقال التقرير الاسبوعي للمنظمة، إن الأردن سجل أيضا أعلى حصيلة وفيات أسبوعية في المنطقة ذاتها مع ارتفاع الوفيات 36% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف أن الأردن سجل خلال أسبوع 55,467 إصابة جديدة (543.6 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة) و684 وفاة جديدة (6.7 وفاة جديدة لكل 100 ألف نسمة).

ووفق المنظمة، فقد وصل عدد الذين أصيبوا بالفيروس في الأردن حتى اليوم إلى 605 آلاف إصابة، وبلغ عدد الوفيات 6,747 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 504 آلاف.