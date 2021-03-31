مصادر تؤكد: توحيد قائمتي البرغوثي والقدوة وتسجيلها خلال ساعات

أكدت مصادر اعلامية مساء اليوم الاربعاء 31-3-2021 أن اتفاقًا جرى بين الاسير مروان البرغوثي والقيادي المفصول عن حركة فتح ناصر القدوة على توحيد كتلتهما لخوض انتخابات المجلس التشريعي ضمن كتلة موحدة.

وأوضحت المصادر أن الكتلة الموحدة بين "البرغوثي والقدرة" سيتم تسجيلها خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أن القائمة التي يدعمها مروان البرغوثي تضم بالإضافة الى ناصر القدوة كل من: "فخري البرغوثي وسرحان دويكات وجمال حويل وأحمد غنيم في المراتب الاولى كما تشكل النساء أكثر من 30% من القائمة التي سيزيد عدد مرشحيها عن 60 مرشح".

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن (28) قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، منذ بداية عملية الترشح وحتى ظهر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها قبلت 13 قائمة ويتم حاليا دراسة بقية الطلبات المقدمة

وبينت أن القوائم التي قُبلت طلبات ترشحها رسمياً اليوم هي: (قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية (للتغيير وانهاء الانقسام)، قائمة وطن للمستقلين، قائمة فلسطين تجمعنا، قائمة العودة، قائمة عدالة، قائمة العهد للوطن (مستقلة)، قائمة الحراك الفلسطيني الموحد، قائمة نهضة وطن).

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف هذه الليلة لتلقي طلبات الترشح في المقر العام للجنة في البيرة، والمقر الاقليمي في غزة.