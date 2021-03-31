الكويت تُبدي تفاؤل حذر لتحسن مؤشرات اسواق النفط

أبدى وزير النفط ووزير التعليم العالي في الكويت محمد الفارس، اليوم الأربعاء 31-3-2021 عن تفاؤله الحذر بشأن تحسن مؤشرات أسواق النفط.

وجاء ذلك عشية اجتماع وزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +) حيث يترأس الفارس وفد الكويت في الاجتماع الـ28 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المقرر اليوم، والاجتماع الوزاري الـ15 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها (أوبك +) غدا الخميس عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وقال الوزير وفقًا لبيان أصدره الاعلام الكويتي: "إن بلاده تُبدي تفاؤلها الحذر بشأن بوادر تحسن مؤشرات الأسواق النفطية، خصوصا مع انتشار توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي التدريجي في نشاط الصناعة وعودة الحياة إلى طبيعتها".

وأضاف الفارس: "إن الاتفاق بشأن خفض مستويات انتاج النفط ساهم بشكل كبير في تحسن ميزان العرض والطلب خلال الفترة الماضية.

وأكد دعم بلاده لجهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين المستقلين من خارجها من خلال التزامها الكامل بتخفيض مستويات الإنتاج بالشكل المطلوب والمتفق عليه.