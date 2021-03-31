غزة: 47 ألف متقدم لامتحان وظيفة معلم غدًا الخميس

من المقرر أن يتقدم غدًا الخميس، نحو 47 ألف خريج وخريجة لامتحان الوظائف التعليمية، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد النجار، إن الامتحان سيعقد غدًا الساعة العاشرة صباحًا في مديريات الوزارة بمحافظات قطاع غزة لمختلف التخصصات التعليمية.

وأضاف النجار، أن الوزارة أتمت تجهيز لجنتين خاصتين بالحالات التي ثبتت إصابتها أو مخالطتها لمصابين بفايروس كورونا عبر نظام الاستعلام بوزارة الصحة.

وأشار إلى أن اللجنتين مزودتين بكافة الاحتياجات واللوازم التي تضمن سلامة المتقدمين والمراقبين.

وأوضح أن الوزارة ستوفر مواصلات مجانية للمصابين والمخالطين -ذهاباً وإياباً- ضمن إجراءات السلامة.

ونوه النجار، أنه سيتم إعلام المتقدمين من المصابين والمخالطين بأماكن محطات الانتظار تمهيداً لنقلهم إلى اللجنة الخاصة بهم من خلال رسائل نصية تصلهم على هواتفهم.