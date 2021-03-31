"الانتخابات المركزية" تتسلم طلبات ترشح 28 قائمة انتخابية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، أن (28) قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، منذ بداية عملية الترشح وحتى ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنها عقدت اجتماعاً لأعضائها اليوم الأربعاء، في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، للنظر في طلبات الترشح المقدمة، وقررت قبول طلبات ترشح ثمانِ قوائم انتخابية جديدة، ليبلغ العدد الكلي للقوائم المقبولة –إلى الآن- 13 قائمة، فيما يتم دراسة بقية الطلبات.

وأوضحت أن القوائم التي قُبلت طلبات ترشحها رسمياً اليوم هي: (قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية (للتغيير وانهاء الانقسام)، قائمة وطن للمستقلين، قائمة فلسطين تجمعنا، قائمة العودة، قائمة عدالة، قائمة العهد للوطن (مستقلة)، قائمة الحراك الفلسطيني الموحد، قائمة نهضة وطن).

يشار إلى أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف هذه الليلة لتلقي طلبات الترشح في المقر العام للجنة في البيرة، والمقر الاقليمي في غزة.