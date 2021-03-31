ايطاليا تطرد دبلوماسيين روس لهذا السبب

عمدت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء 31-3-2021 على طرد اثنين من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، على خلفية حادثة توقيف شخصين بتهمة "التجسس لصالح موسكو".

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: "إن الجانب الإيطالي سلم السفير الروسي لدى روما سيرغي رازوف، خلال استدعائه إلى الوزارة، "رسالة احتجاج شديد" وأبلغه بقرار طرد مسؤولين روسيين فورا بدعوى تورطهما في ما تم وصفه بـ"حادث خطير للغاية".

من جانبها، أعربت الخارجية الروسية عن أسفها إزاء الإجراء الإيطالي، مضيفة أن هذه الخطوة لا تتوافق مع مستوى العلاقات الثنائية بين الدولتين.

ولفتت الوزارة إلى أن العمل جار حاليا للكشف عن ملابسات الحادث، وأن موسكو ستعلن لاحقا عن خطوات رد محتملة في هذا الصدد.

يُشار إلى أن ايطاليا اتهمت ضابط روسي يعمل بالسفارة الروسية في ايطاليا باستلام وقائق سرية من قبطان فرقاطة تابعة للبحرية الايطالية مقابل حصول الأخير على مبلغ مالي.